Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde ele geçirilen yaklaşık 1,8 ton kaçak et imha edildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde ele geçirilen yaklaşık 1,8 ton kaçak et imha edildi.
Jandarma ekiplerince Doğançay Mahallesi mevkisindeki yol kontrolünde durdurulan karkas et taşıyan aracın taşıma koşullarına uygun olmadığı ve frigosunun (soğutuculu araç kasası) çalışmadığı tespit edildi.
Araçta bulunan yaklaşık 1,8 ton menşei belirsiz karkas et, inceleme yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerine teslim edildi.
Burada yapılan incelemede tüketime uygun olmadığı belirlenen etlerin sevk raporu, faturası ve mührü olmadığı anlaşıldı.
El koyulan kaçak etlerin imha işlemi gerçekleştirildi.
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