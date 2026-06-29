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        Sakarya'da apartmanın 3. katından düşen işçi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde klima montajı yaparken 3. kattan düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Sakarya'da apartmanın 3. katından düşen işçi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde klima montajı yaparken 3. kattan düşen işçi yaralandı.

        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 3. katında klima montajı yapan İ.T.L. (17), korkulukların yerinden kopmasıyla toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.T.L, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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