Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

        Sakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

        EMRE AYVAZ - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 652 milyon 786 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

        EMRE AYVAZ - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 652 milyon 786 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,2'lik katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

        Sakarya, yılın ilk 6 ayında 138 ülke ve 8 serbest bölgeye geçen sene aynı dönemde 2 milyar 574 milyon 276 bin dolar olan ihracatını yüzde 3'lük artışla 2 milyar 652 milyon 786 bin dolara yükseltti.

        - İhracatta otomotiv başı çekti

        Sakarya, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 83,9 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.


        Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-haziran aylarında 2 milyar 183 milyon 579 bin dolarlık ihracatını bu sene aynı dönemde yüzde 1,9 artırarak 2 milyar 224 milyon 947 bin dolara yükseltti.

        Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 75 milyon 746 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 50 milyon 827 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 39 milyon 729 bin dolarla çelik, 39 milyon 456 bin dolarla makine ve aksamları, 35 milyon 33 bin dolarla elektrik ve elektronik, 30 milyon 837 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti. Mücevher sektörü ise bir önceki yıla göre yüzde 733 artışla 24 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaptı.

        Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 452 milyon 498 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi.

        Bu ülkeyi, 423 milyon 967 bin dolarla İspanya, 318 milyon 200 bin dolarla Polonya, 195 milyon 176 bin dolarla İtalya ve 192 milyon 737 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

        Yılın ilk yarısında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

        Ülke2025 Ocak-Haziran (Bin $)2026 Ocak-Haziran(Bin $)Fark (Yüzde)
        Fransa351.766452.498​​​​​​​28,6
        İspanya279.321423.96751,8
        Polonya345.005318.200-7,8
        İtalya212.254195.176-8
        Birleşik Krallık273.172192.737-29,4
        Romanya80.667132.85064,7
        Almanya185.68689.063-52
        Çekya64.33971.39011
        Belçika93.78358.469-37,7
        İsveç42.04858.08338,1

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde

        Benzer Haberler

        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Sakarya Kültür Yolu Festivali, Buray konseriyle devam etti
        Sakarya Kültür Yolu Festivali, Buray konseriyle devam etti
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dünyada kim lider olacak derseniz, dünyayı do...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dünyada kim lider olacak derseniz, dünyayı do...
        Denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı
        Denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı
        NATO zirvesi görevine giden polis aracı otoyolda kaza yaptı: 4 yaralı
        NATO zirvesi görevine giden polis aracı otoyolda kaza yaptı: 4 yaralı