Sakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

EMRE AYVAZ - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 652 milyon 786 bin dolarlık dış satıma imza attı.



AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,2'lik katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.



Sakarya, yılın ilk 6 ayında 138 ülke ve 8 serbest bölgeye geçen sene aynı dönemde 2 milyar 574 milyon 276 bin dolar olan ihracatını yüzde 3'lük artışla 2 milyar 652 milyon 786 bin dolara yükseltti.



- İhracatta otomotiv başı çekti



Sakarya, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 83,9 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.





Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-haziran aylarında 2 milyar 183 milyon 579 bin dolarlık ihracatını bu sene aynı dönemde yüzde 1,9 artırarak 2 milyar 224 milyon 947 bin dolara yükseltti.



Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 75 milyon 746 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 50 milyon 827 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 39 milyon 729 bin dolarla çelik, 39 milyon 456 bin dolarla makine ve aksamları, 35 milyon 33 bin dolarla elektrik ve elektronik, 30 milyon 837 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti. Mücevher sektörü ise bir önceki yıla göre yüzde 733 artışla 24 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaptı.



Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 452 milyon 498 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi.



Bu ülkeyi, 423 milyon 967 bin dolarla İspanya, 318 milyon 200 bin dolarla Polonya, 195 milyon 176 bin dolarla İtalya ve 192 milyon 737 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.



Yılın ilk yarısında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:



Ülke 2025 Ocak-Haziran (Bin $) 2026 Ocak-Haziran(Bin $) Fark (Yüzde) Fransa 351.766 452.498 ​​​​​​​28,6 İspanya 279.321 423.967 51,8 Polonya 345.005 318.200 -7,8 İtalya 212.254 195.176 -8 Birleşik Krallık 273.172 192.737 -29,4 Romanya 80.667 132.850 64,7 Almanya 185.686 89.063 -52 Çekya 64.339 71.390 11 Belçika 93.783 58.469 -37,7 İsveç 42.048 58.083 38,1