Sakarya'da 77 bin 400 makaron ele geçirildi
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 77 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 77 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Sapanca ve Serdivan ilçelerinde 6 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 63 bin 200 doldurulmuş, 14 bin 200 boş makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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