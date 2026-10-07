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        Sakarya'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Sakarya'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu.

        Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.

        Atasoy'un yerde haraketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

        Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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