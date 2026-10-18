Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da dere taşkınında bebeği halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personeli, o anları anlattı:

        Sakarya'da dere taşkınında bebeği halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personeli, o anları anlattı:

        UĞUR SUBAŞI/BURAK UÇAR - Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Sakarya'da dere taşkınında bebeği halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personeli, o anları anlattı:

        UĞUR SUBAŞI/BURAK UÇAR - Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı.

        Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu.

        Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti.

        Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı.

        REKLAM

        Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları AA muhabirine anlattı.

        - "Annenin bebeğe sarılması paha biçilmez duyguydu"

        Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi.

        Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

        REKLAM

        Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.

        Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

        REKLAM

        - "Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi"

        Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi.

        Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

        REKLAM

        Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

        Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti.

        Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        5 ayda dördüncü kez sular altında kalan mahallede günlük hayat sıkıntılı ha...
        5 ayda dördüncü kez sular altında kalan mahallede günlük hayat sıkıntılı ha...
        Sakarya'da sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan yaşlı çiftin kurtarılması k...
        Sakarya'da sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan yaşlı çiftin kurtarılması k...
        Sakarya'da yükseklerden inen sel suları ilçe merkezini esir aldı
        Sakarya'da yükseklerden inen sel suları ilçe merkezini esir aldı
        Sel Karasu'da mahalleyi yuttu: Sular 50 santimetreye ulaştı
        Sel Karasu'da mahalleyi yuttu: Sular 50 santimetreye ulaştı
        Mevsimin ilk karı Sakarya'nın zirvelerine düştü: Yaylalar beyaza büründü
        Mevsimin ilk karı Sakarya'nın zirvelerine düştü: Yaylalar beyaza büründü
        Sakarya'da sağanak mahalleyi su altında bıraktı, kuvvetli rüzgar ağaçları d...
        Sakarya'da sağanak mahalleyi su altında bıraktı, kuvvetli rüzgar ağaçları d...