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        Sakarya'da devrilen çekicide sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilerek ağaca çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen çekicide sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilerek ağaca çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

        Beşevler Mahallesi Albeni Caddesi'nde K.E. idaresindeki forklift yüklü 54 ZY 376 plakalı çekici, yol kenarına devrilerek ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için bölgeye vinç istendi.

        Vincin aracı hareket ettirmesi sonucu ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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