Sakarya'da devrilen kiremit yüklü tır ulaşımı aksattı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kiremit yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kiremit yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkisinde T.G. idaresindeki 34 GZZ 514 plakalı kiremit yüklü tır virajı alamayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda maddi hasar oluşan ve sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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