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        Sakarya'da kayıp başvurusu yapılan kişi tarlada ölü bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişi tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Sakarya'da kayıp başvurusu yapılan kişi tarlada ölü bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişi tarlada ölü bulundu.

        Tekeler Mahallesi'nde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi.

        İncelemelerde cesedin, 19 Haziran'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Burak Y'ye (32) ait olduğu tespit edildi.

        Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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