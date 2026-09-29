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        Sakarya'da kuvvetli yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi

        Sakarya'da kuvvetli yağış, bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Sakarya'da kuvvetli yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi

        Sakarya'da kuvvetli yağış, bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.

        Mahalle sakini Levent Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde mahallede sel meydana geldiğini söyledi.

        Geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüksek ve su tahliyesinin de zor olduğunu belirten Çelik, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini dile getirdi.

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        Serdivan ilçesinde, D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.

        Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, Karayolları ekiplerince çalışmalar sürüyor.

        Akyazı Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü mevkisinin ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri istendi.

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        - Metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü

        SASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

        Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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