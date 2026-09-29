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        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce 2 ilçede düzenlenen operasyonda G.B. (53) ve M.Z. (29) gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 147,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 43 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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