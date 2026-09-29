Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 2 ilçede düzenlenen operasyonda G.B. (53) ve M.Z. (29) gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 147,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 43 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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