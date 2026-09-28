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        Sakarya'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar kapandı, evleri su bastı

        Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak nedeniyle bazı evleri, iş yerlerini​​​​​​​ ve tarım arazilerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Sakarya'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar kapandı, evleri su bastı

        Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak nedeniyle bazı evleri, iş yerlerini​​​​​​​ ve tarım arazilerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ile tarım arazilerini su bastı.

        Yağışın etkili olduğu Erenler ilçesinde Yavuz Selim Caddesi ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

        İlçedeki 7090 ve 7088 sokaklarındaki bazı evleri su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

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        - Kaynarca'da suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

        Kaynarca ilçesinde bazı dereler taştı. Büyükyanık Mahallesi'nde bir evin bodrum katını ve boş durumdaki tavuk çiftliğini su bastı. Yeniköy Mahallesi'ndeki yollarda su birikintileri oluştu.

        Suda mahsur kalan bir otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde taşan dere, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin bir kısmını kapattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yağıştan dolayı kapanan yolda bir otomobil sular altında kaldı.

        - Bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, 225 araç ve 560 personelin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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        Açıklamada, kuvvetli yağış dolayısıyla "acil" koduyla ilgili birim, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Afet Koordinasyon Merkezi'nde sahadaki çalışmaların koordine edildiği aktarıldı.

        - Valilikten sağanak uyarısı

        Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya ve çevresinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

        Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin beklendiği ifade edilen paylaşımda, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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