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        Sakarya'da liseliler insan, doğa ve canlılara dokunan Osmanlı vakıf geleneğini yaşatıyor

        Sakarya'da lise öğrencileri, Osmanlının insanı, doğayı ve tüm canlıları kuşatan vakıf anlayışını yansıtan projeleri hayata geçirerek iyiliğin geleceğe aktarılmasında önemli rol oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Sakarya'da liseliler insan, doğa ve canlılara dokunan Osmanlı vakıf geleneğini yaşatıyor

        Sakarya'da lise öğrencileri, Osmanlının insanı, doğayı ve tüm canlıları kuşatan vakıf anlayışını yansıtan projeleri hayata geçirerek iyiliğin geleceğe aktarılmasında önemli rol oynuyor.

        Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfının "Vakıf İnsan Projesi" kapsamında Osmanlı vakıf medeniyetinin asırlık değerlerini bugüne taşıyan çalışmalar yürütüyor.

        Osmanlı'nın insanı, doğayı ve tüm canlıları kuşatan vakıf anlayışını genç nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenciler, eğitim öğretim yılı boyunca söğüt dikme, ata tohumu saklama ve ekme, yetim kızlara çeyiz hazırlama ve kuş evleri yerleştirme projelerini hayata geçirdi.

        Proje kapsamında Geyve ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınlarından etkilenen alanlarda söğüt fidanı dikimi yapan liseliler, ata tohumlarını toprakla buluşturdu, kuş evlerini doğaya yerleştirdi ve yetim kızlara çeyiz hazırlayarak dayanışmanın önemine dikkati çekti.

        - "Bu kültürü yaşatmayı ve yaymayı hedefliyoruz"

        Okul Müdürü Mustafa Bulut, AA muhabirine, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ancak bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü çalışmalarını yeniden canlandırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

        Bulut, yürüttükleri çalışmaların Osmanlı vakıf anlayışından ilham alındığını belirterek, bu kültürü yaşatmayı ve yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

        Proje koordinatörü öğretmen Nurcan Tunalı da Osmanlı'nın dünyayı sadece fetihlerle değil, merhamet, incelik ve estetik anlayışıyla imar etmiş büyük bir medeniyet olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerden Selman Kınalı ise "Geleceğimiz için çok önemli bir proje. Ata tohumlarını korumak, dikmek ve üretmek gerekiyor. Bugün arkadaşlarımla Mısır Araştırma Enstitüsü'nde fidelerimizi diktik, tohumlarımızı inceledik. Daha önce de yangından zarar gören alanlara ağaç diktik. Projelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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