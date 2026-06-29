Sakarya'da metrobüsler 1 yılda 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı

Sakarya'da metrobüslerle 1 yılda 63 bin seferde 3 milyon 650 bin yolcu taşındı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öz kaynaklarla geçen yıl hayata geçirilen projenin kısa sürede kentte en çok tercih edilen ulaşım aracı olduğu kaydedildi.





Projenin hizmete alındığı günden bu yana 63 bin sefer yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu seferlerde 3 milyon 650 bin yolcu taşındığı bildirildi.



Açıklamada, Adapazarı Gar Meydanı ve Yenikent bölgesi arasında günde 192 kez düzenlenen seferlerde tam bilet ücretinin 10, öğrencinin ise 5 lira olduğu aktarılarak, projenin Türkiye'nin en ucuz ulaşım aracı olduğu bildirildi.



Açıklamada, 2. metrobüs şehri olan Sakarya'da yeni projelerin yapımına devam edileceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızda oluşan memnuniyet, hayatı kolaylaştıran yeni uygulamaları geliştirmemiz açısından bize en büyük motivasyon olmuştur. Raylı sistemlerle, yeni duble yollarla ve ilçelere ulaşımda yeni vizyonla yepyeni bir dönemi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

