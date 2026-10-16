Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da özel kurslar ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi

        Sakarya'da özel kurslar ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi

        Sakarya'da elverişsiz hava şartları nedeniyle özel kurslara ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Sakarya'da özel kurslar ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi

        Sakarya'da elverişsiz hava şartları nedeniyle özel kurslara ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte şiddetli yağış uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şiddetli yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında resmi ve özel okul/kurumların rehabilitasyon merkezleri, ⁠kreş ve gündüz bakımevleri, BİLSEM, DYK, ⁠MTSK dahil sınavlar, özel kurslar, çeşitli tüm kurs ve sınavlar ile uygulama ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17-18 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        REKLAM

        Ayrıca Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçelerini birbirine bağlayan ve sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Bakan Çiftçi, yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeyi ziyaret etti
        Bakan Çiftçi, yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeyi ziyaret etti
        Bakan Çiftçi: Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor
        Bakan Çiftçi: Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor
        Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu
        Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu
        Bakan Mustafa Çiftçi: "Şu anda tehlike hala geçmiş değil" "Henüz tam manası...
        Bakan Mustafa Çiftçi: "Şu anda tehlike hala geçmiş değil" "Henüz tam manası...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: 36 saattir sahadayız
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: 36 saattir sahadayız