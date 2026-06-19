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        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Aktaş, Süngüt, Küplük ve Yanıksayvant mahallelerinde etkisini artıran sağanak, kısa süreli taşkınlara sebep oldu.

        Evlerin bahçelerinden ve yollardan akan yağmur suyu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Taşkınlar yüzünden ana arterlerde toprak birikintileri oluştu.

        Kocaali Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için temizlik çalışması başlattı.

        Bölgede olumsuz bir durumun olmadığını belirten yetkililer, ani ve kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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