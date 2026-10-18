Sakarya'da sağanak mahalleyi su altında bıraktı, kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Sakarya'da gece boyunca etkili olan sağanağın ardından Karasu ilçesinde bir mahalleyi su bastı, Kocaali ilçesinde kuvvetli rüzgar çınar ağaçlarını devirdi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Karasu ilçesinde derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'ni su bastı.

Vatandaşların market ve fırına iş makineleriyle taşındığı mahallede, yağışın durmasına bağlı olarak derenin debisinin düşmeye başlamasıyla mahalleyi kaplayan sular da azalmaya başladı.

Mahallenin su altında kalan bölümü havadan görüntülendi.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, AA muhabirine, gece yaşanan yoğun sağanaktan dolayı sabah saatlerinde sel oluştuğunu, bu yıl 4'üncü seli yaşadıklarını söyledi.

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Yetkililerden bölgedeki sorunun çözülmesini talep eden Demiral, "Şiddetli yağışlar, dere yatağının yetersizliği artık ne derseniz deyin ama ilk gelen sel, yüzey sularıydı. İkinci sel dere yatağından geldi. Dere yatağımız 40 kilometrelik bir alandan geliyor. Bütün dağların suyu toplanıyor, ıslah çalışması yapılması lazım." diye konuştu.

Demiral, vatandaşın temel ihtiyaçlarının ve ulaşımın iş makineleriyle karşılandığını anlatarak, "Fabrika çalışanları evlerine iş makineleriyle gidip geliyor. Büyükşehir Belediyemize ve SASKİ ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Selin yaşandığı ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

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Kocaali ilçesinde ise yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar gece boyunca etkili oldu.

Kocaali Belediyesi ekipleri, Sakarya Caddesi'nde devrilen çınar ağaçlarını kaldırma çalışması başlattı.