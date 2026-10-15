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        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalan kişiler tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalan kişiler tahliye edildi.

        Kentte dün akşam başlayan sağanak, şehrin bazı yerlerinde zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi mevkisi ile Limandere Mahallesi mevkisi arası ulaşıma kapandı. Araç geçişine izin vermeyen jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

        Aziziye Mahallesi'nde ise evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Akyazı ilçesinde de sağanak sebebiyle Akyazı-Karapürçek yolundaki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolunun Yağcılar Köprüsü mevkisinde ulaşım sağlanamıyor.

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        Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi'nde mahsur kalan 48 kişi, jandarma ve İHH Arama Kurtarma ekiplerince tahliye edildi.

        - Dere yataklarında taşkın sonucu bazı bungalovlar su altında kaldı

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sapanca ilçesinde şiddetli yağışlar neticesinde dere yataklarında taşkınlar meydana geldiği, buralara yakın alanlarda bulunan bazı bungalovların sular altında kaldığı bildirildi.

        Yaşanan olayın, Sapanca'da son yıllarda artış gösteren kontrolsüz ve mevzuata aykırı yapılaşmanın, doğal afetler karşısında oluşturabileceği can ve mal güvenliği risklerini bir kez daha gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından daha önce gerçekleştirilen asayiş bilgilendirme toplantılarında, ilçedeki kaçak bungalov yapılaşmalarına ilişkin uyarıların defalarca yapıldığı, mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi ve yasal süreçler çerçevesinde kaldırılması konusunda ilgili kurumların yetki ve sorumluluklarının açıkça ifade edildiği aktarıldı.

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        Vali Doğan'ın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında bulunan kaçak yapılaşmalar, dere yataklarına yönelik müdahaleler ve çevre mevzuatına aykırılıklar konusunda saha kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Denetimlerde tespit edilen hususlarla ilgili işlemler yürütülmüş ve ilgili kurumlara bildirimlerde bulunulmuştur. Nitekim 9 Ekim'de Valimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen saha çalışmalarında, jandarma tarafından tespit edilen kaçak bungalov tesislerinden birinin 15 Ekim'de meydana gelen taşkın sonucunda sular altında kaldığı görülmüştür. İl Jandarma Komutanlığı tarafından daha önce de çeşitli vesilelerle vurgulandığı üzere dere yataklarında gerçekleştirilen kontrolsüz yapılaşmalar yalnızca imar ve çevre mevzuatı açısından değil, aynı zamanda doğrudan insan hayatını tehdit edebilecek ciddi afet riski olarak değerlendirilmelidir. Yaşanan son olay, taşkın riski bulunan alanlarda önleyici tedbirlerin alınmasının ve ilgili kurumlarca yasal sorumlulukların zamanında yerine getirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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