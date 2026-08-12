Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren genç yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren genç yaşamını yitirdi.
Fevziye Mahallesi'nde arkadaşıyla serinlemek için gölete giren Ahmet Uysal Sarıoğlu (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Sarıoğlu'nun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sarıoğlu'nun cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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