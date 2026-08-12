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        Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren genç yaşamını yitirdi.

        Fevziye Mahallesi'nde arkadaşıyla serinlemek için gölete giren Ahmet Uysal Sarıoğlu (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Sarıoğlu'nun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sarıoğlu'nun cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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