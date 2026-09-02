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        Sakarya'da sigara imalathanesi olarak kullanılan besihaneye düzenlenen operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen besihaneye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Sakarya'da sigara imalathanesi olarak kullanılan besihaneye düzenlenen operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen besihaneye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Erenler ilçesinde 2,5 dönüm arazi üzerinde bulunan besihanede fabrika kapasitesinde tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede dron devriyesi yaptı.

        Besihane ve zanlı H.İ.Ö'nün (35) ikametinde yapılan aramalarda, sigara kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makineye entegre edilmiş doldurma makinesi, 43 kutu ve 70 poşette 425 bin dolu makaron, 37 kutuda 185 bin sigara filtre pamuğu, 120 kilo açık tütün, 190 rulo 1 milyon 400 bin metre sigara filtre kağıdı, nem alma cihazı ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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