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        SEDAŞ, VR teknolojisiyle saha deneyimini eğitim ortamına taşıyor

        Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), çalışanlarının teknik yetkinliklerini geliştirmeye ve güvenli çalışma kültürünü güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını teknolojik uygulamalarla desteklemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:21 Güncelleme:
        SEDAŞ, VR teknolojisiyle saha deneyimini eğitim ortamına taşıyor

        Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), çalışanlarının teknik yetkinliklerini geliştirmeye ve güvenli çalışma kültürünü güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını teknolojik uygulamalarla desteklemeye devam ediyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 çalışana, TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi üzerinden "VR Destekli YG/AG Şebeke İşletme, Arıza Yönetimi ve Bakım Uygulamaları Eğitimi" verildi.

        SEDAŞ İşe Alım ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Teknik Eğitim Yöneticisi Gökhan Yeşilbağ tarafından verilen eğitimlere katılan SCADA operasyon çalışanları, sahadaki arıza, bakım ve manevra faaliyetlerini VR gözlükler aracılığıyla eğitim ortamında yakından gözlemleme fırsatı buldu.

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        Sahada yapılan uygulamaları farklı senaryolar üzerinden analiz eden çalışanlar, yürütülen faaliyetlerin detaylarını daha yakından inceleyerek süreçlere daha bütüncül bakış açısıyla yaklaşma ve operasyonel karar alma süreçlerini destekleyecek teknik yetkinliklerini geliştirme imkanı buldu.

        Eğitim kapsamında kesicili giriş-çıkış hücresinde enerji kesme ve enerji verme manevraları, AG panosunda sokak aydınlatma arızasına müdahale süreci, YG yer altı kablolarında başlık yapımı uygulaması ile transformatör tipleri ve bakım faaliyetleri gibi farklı saha senaryoları ele alındı.

        İşe başlama öncesinde kullanılması gereken iş güvenliği ekipmanları ve güvenli çalışma uygulamaları da eğitim içeriğine dahil edilerek, teknik uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının birlikte değerlendirilmesi sağlandı.

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        SEDAŞ, VR destekli eğitimlerin yanı sıra farklı görev ve uzmanlık alanlarına yönelik teknik eğitim programlarıyla da çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürüyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen "Dağıtım Tesisleri Uygulamaları Faz-3 Eğitimi", saha ekiplerinin teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek, güvenli çalışma kültürünü güçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla yürütüldü.

        Eğitim programına 474 çalışan katılırken, manevra operasyonları, gaz izoleli hücrelerde manevra, röle arıza kayıtlarının okunması ve yorumlanması, aydınlatma armatürleri, güvenli çalışma ve saha uygulamaları gibi farklı başlıklarda çalışanların teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri sağlandı.

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        SEDAŞ'ın teknik eğitim çalışmaları kapsamında yürütülen "Ölçü Sistemleri Uygulamaları ve Kaçak Tespit Eğitimi" ile de Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) saha görevlilerinin kaçak ve usulsüz kullanımın tespitine yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

        46 OSOS saha çalışanının katıldığı eğitimde, elektrik sayaçları, akım ve gerilim transformatörleri, ölçü devrelerinde tahakkuk çarpanı, sayaç bağlantılarında dikkat edilmesi gereken hususlar, sayaç mühürleme koşulları, kaçak kullanım ve saha örnekleri ele alındı.

        Sunum ve uygulamalı sınav formatında gerçekleştirilen eğitimle, saha çalışmalarının ilgili mevzuat, şirket prosedürleri ve teknik kriterlere uygun, doğru, güvenli ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlanması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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