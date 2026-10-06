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        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durdurulan araçtaki E.Ö. (23) ve M.K. (31) gözaltına alındı.

        Zanlıların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 25,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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