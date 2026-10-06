Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durdurulan araçtaki E.Ö. (23) ve M.K. (31) gözaltına alındı.
Zanlıların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 25,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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