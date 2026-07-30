Sakarya'da tüm, Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı
Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
- Kocaeli
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.
Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.