Sakarya'da tüm, Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.



Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.



Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.



Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.



- Kocaeli



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.



Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

