Sakarya'da Üretim, Ticaret ve Verimlilik Merkezi inşa edilecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından kente Üretim, Ticaret ve Verimlilik Merkezi kazandırılacak.

SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan başkanlığında, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının 6. gündem maddesi "SATSO Üretim, Ticaret ve Verimlilik Merkezi Bina İnşaat Yapımı Hususundaki Teklifinin Görüşülmesi" üyeler tarafından onaylandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 6. gündem maddesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Altuğ, oda kampüsünde inşa etmeyi planladıkları SATSO Üretim, Ticaret ve Verimlilik Merkezi'nin yalnızca bir yapıyı değil, Sakarya'nın üretim, ticaret, teknoloji ve insan kaynağına ilişkin gelecek vizyonlarını ortaya koyduğunu kaydetti.

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Model fabrikayı Sakarya'ya kazandırma hedeflerini ilk kez 2022 yılının Mart ayındaki meclis toplantısında dile getirdiklerini anımsatan Altuğ, proje aşaması ve sürecinden bahsetti.

Altuğ, süreç içerisinde illerdeki mevcut tüm model fabrikaları incelediklerini belirterek, "Gördük ki, Sakarya'nın ihtiyacı yalnızca mevcut örneklerden birini tekrar etmek değil. Bu yüzden gelişmiş örneklerden biri olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından oluşturulan ve dünyanın en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezlerinden biri olarak kabul edilen MEXT Teknoloji Merkezi'ni örnek alarak başlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

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Dünyada bu konudaki benzer modeller üzerine araştırmalar yaptıklarını aktaran Altuğ, toplantılar düzenledikleri Toyota tarafından kullanılan üretim sistemi ile yalın üretim tekniklerini incelediklerini bildirdi.

- "Sakarya'nın geleceği için doğru zamanda önemli bir adım attık"

Sürece başladıklarında Türkiye'de yalnızca 8 ilde model fabrika bulunduğunu ifade eden Altuğ, "Sakarya bu iller arasında değildi. Bugün Türkiye'de 12 model fabrika faaliyet gösteriyor. Ancak ülkemizin en güçlü üretim merkezlerinden biri olan Sakarya hala bu yapıya sahip değil. Bizim hedefimiz değişimi izleyen değil, değişime yön veren bir Sakarya'dır." diye konuştu.

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Altuğ, hedeflerinin şehirdeki tüm kurumlar ve güçlü çözüm ortaklarıyla bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Bu vizyonun etrafında güçlü bir işbirliği ağı bulunduğuna işaret eden Altuğ, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yanı sıra MEXT, Toyota, UNDP, Trendyol, Akbank, Sakarya Üniversitesi Teknokent, ilimizdeki OSB'ler gibi alanında önemli kurum ve kuruluşlar bu ekosisteme bilgi, deneyim ve güç katacak." şeklinde konuştu.

Altuğ, amaçlarının üretimin teknolojiyle, eğitimin uygulamayla, gençlerin sanayiyle, firmaların ise e-ticaret yoluyla dünya pazarlarıyla buluştuğu bir dönüşüm ekosistemi oluşturmak olduğunu belirterek, Sakarya'nın geleceği için doğru zamanda, hep birlikte önemli bir adım attıklarını söyledi.

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Merkezin Sakarya'da yeni bir çalışma kültürünün temeli olacağını kaydeden Altuğ, şöyle konuştu:

"Belki bugün burada hepimiz bu merkezin ortaya çıkaracağı bütün sonuçları göremeyebiliriz. Ama doğru bir şey yaptığımızı, bir girişimciye cesaret verdiğinde, firmalarımızı dönüştürdüğünde yani birilerinin hayatına dokunduğunda anlayacağız. Benim bu projeye olan inancım da tam olarak buradan geliyor. Çünkü Sakarya söz konusu olduğunda mesele, sadece bugünkü gücü korumak değil, kendi insanımızın önünü açmak, şehrimizin gelecekteki gücünü bugünden inşa etmektir."

Konuşmanın ardından merkezle ilgili hazırlanan tanıtım videosu yayımlandı. SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı da merkezle ilgili sunum gerçekleştirdi.

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Programda meclis üyeleri de birer konuşma yaptı.