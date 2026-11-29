Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce zanlı B.D'nin (34) üzerinde ve aracında yapılan aramada, 29,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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