Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yaylalar karla kaplandı.
Giriş: 18.10.2026 - 07:40 Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yaylalar karla kaplandı.
Kentte çarşamba gününden bu yana etkisi azalarak devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü.
Hendek ilçesindeki 1722 metre rakımlı Dikmen ve 1500 rakımlı Çiğdem yaylaları beyaz örtüye büründü.
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