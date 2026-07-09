Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker'i renklerine kattı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakkı Türker'i kadrosuna kattı. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Hakkı Türker ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Hakkı."

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