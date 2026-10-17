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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sapanca'da sağanakla çöken yollar, yıkılan köprüler hasarın boyutunu ortaya koydu

        Sapanca'da sağanakla çöken yollar, yıkılan köprüler hasarın boyutunu ortaya koydu

        Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle turistik ilçe Sapanca'da bazı yollar kısmen çöktü, köprüler yıkıldı ve bungalovlar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Sapanca'da sağanakla çöken yollar, yıkılan köprüler hasarın boyutunu ortaya koydu

        Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle turistik ilçe Sapanca'da bazı yollar kısmen çöktü, köprüler yıkıldı ve bungalovlar zarar gördü.

        Çarşamba akşamı başlayan ve dün geceye kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında dereler taştı, tarım arazileri ve evlerin giriş katlarını su bastı.

        Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesinde de mahalleler arasında ulaşımı sağlayan bazı köprüler yıkıldı, bazı yollar kısmen çöktü.

        Şükriye Mahallesi'nden geçen dere, debisinin artması sonucu taştı.

        Sürüklenen 1 araç dere içinde ağaca takıldı, yollarda çökme oluştu, konaklama tesislerine ait bungalovlar zarar gördü.

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        Devlet Su İşleri ekipleri, derede ıslah çalışması yaptı.

        Sağanak nedeniyle Dereköy mevkisinde ise bazı mahalle yolları ulaşıma kapatıldı.

        "Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekletiliyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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