TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı
Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı.
Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava selamlama faaliyeti gerçekleştirildi.
"Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla insanlar, "milli kanatların" selamlama uçuşuna tanıklık etti.
Faaliyet kapsamında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları, İzmit Körfezi semalarında selamlama uçuşu yaptı.
Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünden Körfez'i selamladı.
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