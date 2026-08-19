TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı

Faaliyet kapsamında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları, İzmit Körfezi semalarında selamlama uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava selamlama faaliyeti gerçekleştirildi.

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