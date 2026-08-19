Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı

        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı

        Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı

        Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı.

        Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava selamlama faaliyeti gerçekleştirildi.

        "Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla insanlar, "milli kanatların" selamlama uçuşuna tanıklık etti.

        Faaliyet kapsamında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları, İzmit Körfezi semalarında selamlama uçuşu yaptı.

        Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünden Körfez'i selamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı

        Benzer Haberler

        8 yıllık emeğin ardından tarihi Justinianus Köprüsü kendine hayran bırakıyo...
        8 yıllık emeğin ardından tarihi Justinianus Köprüsü kendine hayran bırakıyo...
        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
        2 katlı villanın çatısı alev alev yandı: Ekipler seferber oldu
        2 katlı villanın çatısı alev alev yandı: Ekipler seferber oldu
        Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu
        Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Hafif ticari araçla çarpışan SUV yan yattı: 1'i ağır, 1'i bebek, toplam 7 y...
        Hafif ticari araçla çarpışan SUV yan yattı: 1'i ağır, 1'i bebek, toplam 7 y...