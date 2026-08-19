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        AK Partili Yazmacı'dan Şanlıurfa'yı hedef alan paylaşıma tepki

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alarak yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:45 Güncelleme:
        AK Partili Yazmacı'dan Şanlıurfa'yı hedef alan paylaşıma tepki

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alarak yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

        Yazmacı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, sosyal medyada paylaşılan videodaki kişinin Şanlıurfa'yı, fedakar annelerini ve insanlarıni hedef alan nefret dolu, aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirtti.

        Şanlıurfa'nın her türlü meselesinin, eksiklerinin konuşulabileceğini ve sorunların eleştirilebileceğni ifade eden Yazmacı, şunları kaydetti:

        "Yapıcı eleştiri, daha iyisini ortaya koymanın bir yoludur. Ancak eleştiri başka, bir şehrin insanlarını, annelerini, babalarını ve ailelerini topluca küçümsemek, rencide etmek ve aşağılamak bambaşka bir şey. Şanlıurfa köklü tarihi, güçlü aile bağları, fedakar anneleri, cefakar babaları ve güzel insanlarıyla kadim bir şehirdir. Kimse kendi kişisel düşünceleri, önyargıları veya kendi yaşanmışlıkları üzerinden topluca bu kadim şehri ve insanlarını aşağılayamaz."

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        Yazmacı, söz konusu ifadelerin ilgili makamlarca hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereken incelemenin yapılmasını isteyerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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