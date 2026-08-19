Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince paylaşımla ilgili gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik ifadelerin kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin adli işlem başlatıldığı ifade edilerek, "Yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin, kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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