Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı

        Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı

        Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı

        Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince paylaşımla ilgili gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik ifadelerin kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin adli işlem başlatıldığı ifade edilerek, "Yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin, kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı

        Benzer Haberler

        Sosyal medyadaki sözlere soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfalılar...
        Sosyal medyadaki sözlere soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfalılar...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Bozova ile OSB arasındaki mesafe 23 kilometre kısaldı
        Bozova ile OSB arasındaki mesafe 23 kilometre kısaldı
        Asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı Şanlıurfa'da ata tohumları ürün ve...
        Asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı Şanlıurfa'da ata tohumları ürün ve...