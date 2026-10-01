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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Balıklıgöl'ün taşları, TEKNOFEST'in hikayesini anlattı

        Balıklıgöl'ün taşları, TEKNOFEST'in hikayesini anlattı

        Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de hazırlanan mapping gösterisi kentin tarihi dokusu ile TEKNOFEST heyecanını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Balıklıgöl'ün taşları, TEKNOFEST'in hikayesini anlattı

        Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de hazırlanan mapping gösterisi kentin tarihi dokusu ile TEKNOFEST heyecanını bir araya getirdi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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