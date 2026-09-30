"Teknolojik Tayfa" gösterisi Şanlıurfa'da çocuklarla buluştu
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" karakterlerinin canlandırıldığı "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklarla buluştu.
Giriş: 30.09.2026 - 19:10 Güncelleme:
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" karakterlerinin canlandırıldığı "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklarla buluştu.
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