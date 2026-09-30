Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılışında konuştu:

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in bir öz güven devrimi olduğunu belirterek, "'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği, o zihniyete bu meydandan haykırıyor 'Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.'" dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

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Bayraktar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın insanlığın yerleşik hayata geçtiği, tarımın geliştiği ve medeniyetin filizlendiği topraklar olduğunu söyledi. Şanlıurfa'yı "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendiren Bayraktar, binlerce yıl önce bu topraklarda kurulan yeni dünyanın ardından bugün de yeni bir geleceğin inşa edildiğini dile getirdi.

TEKNOFEST'in 15'incisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, "2018'de diktiğimiz bu fidan, bugün büyük bir teknoloji hareketine dönüştü. 81 ilimizden, 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarımıza 730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde gencimiz başvurdu. Bunlar sadece rakam değil, Türkiye'nin değişen hikayesi." diye konuştu.

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Bayraktar, bölgedeki çocukların bu hikayenin merkezinde yer aldığını belirterek, Güneydoğu illerindeki gençlerin Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yapay zeka ve robotik öğrendiğini ifade etti.

Şanlıurfa'ya gelince bir şey daha anladıklarını dile getiren Bayraktar, "Bir sistem, Urfa sıcağında öğle vakti tıkır tıkır çalışırsa dünyada da uzayda da her yerde çalışır." dedi.

- "Hedefimiz, yüksek teknoloji, yerli üretim, katma değerli ihracat"

Bayraktar, "TEKNOFEST, bir öz güven devrimidir. 'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği, o zihniyete bu meydandan haykırıyor 'Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.'" değerlendirmesinde bulundu.

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Bayraktar, öz güvenin üretimi, üretimin teknolojiyi, teknolojinin ise bağımsızlık zeminini güçlendirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"İşte Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var. Milli Teknoloji Hamlesi yalnızca gökyüzünde değildir, tarladadır, fabrikadadır, laboratuvarlardadır, hastanededir, atölyededir, üniversitededir. Bir fikir ekonomik değere, bir hayal üretime, bir proje istihdama, bir teknoloji Türkiye'nin refahına dönüşüyor. Hedefimiz, yüksek teknoloji, yerli üretim, katma değerli ihracat. TEKNOFEST kuşağının öncülüğünde ülkemizin tam bağımsızlığına güç katacak bir girişimcilik ekosistemi kurmak istiyoruz."

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- "Teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz"

Bayraktar, tarımsal üretimin ve gıdanın her zamankinden daha stratejik bir mesele haline geldiğine işaret ederek şunları söyledi:

"TEKNOFEST kuşağı, tarımda da yeni bir sayfa açıyor, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME Vakfı). Gıda, her zaman stratejik bir meseleydi, bugün daha da stratejik. Artık tarıma sadece geleneksel bir sektör olarak bakamayız. Tarım, geleceğin yüksek teknolojili alanlarından biri olmak zorunda. Yeni nesil milli tarım teknolojileri, yapay zeka destekli çözümler, genetik bilim, verimlilik, sürdürülebilir üretim… Gençlerin geliştirdiği çözümler bereketli topraklarla buluştukça geleceğimiz daha güçlü ve müreffeh olacak."

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İnsanlığın yapay zeka ile büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Bayraktar, bu teknolojinin öğrenmeyi ve araştırmayı hızlandırdığını ancak aklın yerini alan bir rehberden ziyade potansiyeli büyüten bir kaldıraç olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Teknolojinin gücünün dünyada karanlık amaçlar için kullanıldığını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Teknoloji bir araçtır, yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir. Gayemiz, teknolojiyi geliştirmekten öte ona nasıl bir ruh, nasıl bir istikamet vereceğimizdir. Bizler, teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz."

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- "Gelin daha adil bir dünyayı birlikte kuralım"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, T3 Vakfı gönüllülerine, Şanlıurfa Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler, bunca emek, bunca gayret, tek bir gaye için, daha adil, daha müreffeh, daha güzel bir dünya inşa etmek. Bu mücadelede en büyük umudumuz sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı, inancımız, adalet, merhamet, iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri olan sizler inşa edeceksiniz. Kendi 'Kızıl Elma'nızı, kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın, gözünüzü geleceğe çevirin. Medeniyetler yalnızca geçmişleriyle ayakta kalamaz, gelecek kurma kabiliyetleriyle yaşarlar. Biz bu topraklardan geleceğe yeniden sesleniyoruz. Gelin bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refahı tam bağımsızlığa dönüştürelim. Gelin, Şanlıurfa'dan, tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım. Gelin, daha adil bir dünyayı birlikte kuralım. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz Kızıl Elma."