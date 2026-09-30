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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunuldu

        Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunuldu

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti çiğ köfte, sıra gecesi ekibi eşliğinde ziyaretçilere sunulurken, dört ayaklı robot köpek de etkinlik alanına renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunuldu

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti çiğ köfte, sıra gecesi ekibi eşliğinde ziyaretçilere sunulurken, dört ayaklı robot köpek de etkinlik alanına renk kattı.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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