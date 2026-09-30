Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunuldu

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti çiğ köfte, sıra gecesi ekibi eşliğinde ziyaretçilere sunulurken, dört ayaklı robot köpek de etkinlik alanına renk kattı.

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