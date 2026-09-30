TEKNOFEST Güneydoğu, jandarmanın yapay zeka destekli "Karagöz" sistemiyle izleniyor
EŞBER AYAYDIN/ÖMER FARUK SALMAN - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da görev yapan yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, festival alanındaki güvenlik çalışmalarında jandarma ekiplerine destek oluyor.
Giriş: 30.09.2026 - 13:16 Güncelleme:
EŞBER AYAYDIN/ÖMER FARUK SALMAN - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da görev yapan yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, festival alanındaki güvenlik çalışmalarında jandarma ekiplerine destek oluyor.
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