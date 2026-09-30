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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri TEKNOFEST Güneydoğu'da gökyüzü hava gösterileriyle renklendi

        TEKNOFEST Güneydoğu'da gökyüzü hava gösterileriyle renklendi

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk gününde gökyüzünde gösteri uçuşları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:04 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu'da gökyüzü hava gösterileriyle renklendi

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk gününde gökyüzünde gösteri uçuşları yapılıyor.

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