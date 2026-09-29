SOLOTÜRK Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı.
Giriş: 29.09.2026 - 12:03 Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı.
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