Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
Giriş: 28.09.2026 - 21:04 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.
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