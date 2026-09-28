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        Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

        Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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