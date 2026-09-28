Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Operasyonda 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda 25 tabanca, 60 silah, 19 tüfek ile 874 fişek ve 318 kartuş ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

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