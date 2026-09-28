Şanlıurfa'da fırınlara yönelik denetimlerde 5 işletmeye ceza

Denetimlerde çalışanların kişisel temizliği ve üretim alanlarının uygunluğu da incelendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda ekmeklerin gramajı ve fiyatı, üretim koşulları ile işletmelerin genel hijyen durumunu kontrol etti.

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