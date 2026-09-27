Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 27.09.2026 - 17:20 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İkram Köstekçi (70) yönetimindeki 31 ACS 201 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Nurten Köstekçi (78) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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