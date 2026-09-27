Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Abdulaziz Umay (42) idaresindeki 38 ADA 567 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun kırzsal Zincirliçay Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Umay, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki ciğerciler, TEKNOFEST öncesinde hazırlıklarını tamamladı
        Şanlıurfa'daki ciğerciler, TEKNOFEST öncesinde hazırlıklarını tamamladı
        Karahantepe, dünyanın dört yanındaki telsizcilere de tanıtıldı
        Karahantepe, dünyanın dört yanındaki telsizcilere de tanıtıldı
        TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım başladı
        Karaköprü İtfaiye İstasyonu ve ŞUAK hizmet binaları törenle hizmete girdi
        Karaköprü İtfaiye İstasyonu ve ŞUAK hizmet binaları törenle hizmete girdi
        Harran'dan TEKNOFEST'e uzanan 1200 yıllık bilim yolculuğu
        Harran'dan TEKNOFEST'e uzanan 1200 yıllık bilim yolculuğu
        Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali" kortej yürüyüşüylü başladı
        Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali" kortej yürüyüşüylü başladı