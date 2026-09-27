Şanlıurfa'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Abdulaziz Umay (42) idaresindeki 38 ADA 567 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun kırzsal Zincirliçay Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Umay, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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