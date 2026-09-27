Şanlıurfa'daki ciğerciler, TEKNOFEST öncesinde hazırlıklarını tamamladı
MÜSLÜM ETGÜ - TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da festival heyecanı, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden ciğerin pişirildiği işletmelere de yansıdı.
Giriş: 27.09.2026 - 11:21 Güncelleme:
MÜSLÜM ETGÜ - TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da festival heyecanı, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden ciğerin pişirildiği işletmelere de yansıdı.
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