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        Karahantepe, dünyanın dört yanındaki telsizcilere de tanıtıldı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da Neolitik Dönem'in önemli merkezlerinden Karahantepe, amatör telsizcilerin kurduğu istasyon ve antenler aracılığıyla dünyanın farklı noktalarındaki telsizcilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Karahantepe, dünyanın dört yanındaki telsizcilere de tanıtıldı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da Neolitik Dönem'in önemli merkezlerinden Karahantepe, amatör telsizcilerin kurduğu istasyon ve antenler aracılığıyla dünyanın farklı noktalarındaki telsizcilere tanıtıldı.

        Farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin tarihi değerlerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla harekete geçen Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından kazı çalışmalarının sürdüğü Karahantepe'de bir araya geldi.

        Karahantepe Karşılama Merkezi'nde kendilerine tahsis edilen odaya telsiz cihazlarını kuran ekip, antenlerini gökyüzüne uzattı.

        Etkinlik kapsamında özel olarak tahsis edilen "TC8KHT" çağrı kodunu kullanan amatör telsizciler, dünyanın farklı noktalarındaki istasyonlarla bağlantı kurarak Karahantepe hakkında bilgi verdi.

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        Üç gün süren çalışmada yaklaşık bin istasyonla bağlantı kuruldu, 40'a yakın ülkeden amatör telsizcilerle görüşme gerçekleştirildi.

        TRAC Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce planlanan etkinliğin Karahantepe'nin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Şanlıurfa'da böyle bir çalışma gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirten Güneş, etkinlikte günümüz teknolojisini kullanarak dünyanın farklı noktalarındaki amatör telsiz istasyonlarına ulaştıklarını ifade etti.

        Güneş, üç günlük çalışmada dünya genelinde yaklaşık bin istasyonla bağlantı kurduklarını ve yaklaşık 40 ülkeyle görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

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        Görüşmelerde amatör telsiz iletişiminin yanı sıra Karahantepe'nin tarihi hakkında da kısa bilgiler verdiklerini belirten Güneş, daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenleri ilgili internet sitelerine yönlendirdiklerini dile getirdi.

        Güneş, bazı amatör telsizcilerin Karahantepe'yi daha önce duyduklarını da belirterek, bir Alman telsiz istasyonundaki kişinin Karahantepe'de gerçekleştirilecek çalışmayı ve bölgenin tarihini Alman televizyonlarından takip ettiğini söylediğini anlattı.

        - "Karahantepe'nin tarihin sıfır noktası olduğunu bütün istasyonlara duyurmuş oluyoruz"

        TRAC Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Seysenbek de etkinliğe Türkiye'nin farklı noktalarından gelen amatör telsizcilerin katıldığını belirterek, ekibe teşekkür etti.

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        Çalışmanın 11 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini anlatan Seysenbek, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde anten kurduklarını ve üç gün süreyle "TC8KHT" özel çağrı işaretini kullandıklarını söyledi.

        Seysenbek, Karahantepe'den dünyanın farklı noktalarındaki amatör telsiz istasyonlarına ulaşarak bölgenin tarihi önemini anlattıklarını dile getirerek, "Karahantepe'nin tarihin sıfır noktası olduğunu bütün dünyaya veya çağrı yaptığımız anons yaptığımız bütün istasyonlara duyurmuş oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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