Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Merkez Eyyübiye ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmış, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılmıştı.

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