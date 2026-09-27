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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinin Ruha Mahallesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu C.E. ile M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen iki zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Merkez Eyyübiye ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmış, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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