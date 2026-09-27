Depremde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki gazetecilere müzeyi gezdirerek bilgi verdi.

Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Şıldak, depremde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modern müzecilik imkanlarını kullanarak çalışmaları tamamladıklarını belirten Şıldak, müzenin hem gündüz hem gece ziyaret edilebileceğini aktardı.

Vali Şıldak, daha sonra Balıklıgöl Platosu'ndaki Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi, Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası ile Rasathane'de devam eden çalışmaları inceleyerek basın mensuplarına bilgi verdi.