Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kamber Noyantimur'un (43) kullandığı 55 ZD 591 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun Kuytuca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Aysel (50), Abdulmalik (10), Asmin (15) ve Mekiyenur Noyantimur (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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