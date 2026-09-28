Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Giriş: 28.09.2026 - 22:02 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Salim S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Nurcan S. (47) ve Fatime S. (14) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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