TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
RAUF MALTAŞ - CEBRAİL CAYMAZ - Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.
Giriş: 29.09.2026 - 12:03 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ - CEBRAİL CAYMAZ - Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ