TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor

RAUF MALTAŞ - CEBRAİL CAYMAZ - Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.

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